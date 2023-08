Unitas Sciacca, pareggio a Castelvetrano contro la Folgore: 2-2 il risultato finale

Pari in rimonta e in inferiorità numerica per i ragazzi dell'Unitas Sciacca nel primo match ufficiale della stagione.

È terminata 2-2 la partita di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, giocata a Castelvetrano contro la Folgore.

In difficoltà nel primo tempo per via della vivacità degli avversari, i neroverdi nel secondo tempo sono riusciti a reagire con grinta e determinazione acciuffando il pari pur in inferiorità numerica, per l'espulsione di Ciancimino. La Folgore si è portata avanti con doppietta di Murania, lo Sciacca ha poi accorciato le distanze con Iraci e siglato il definitivo 2 a 2 con il giovane Miccolis.

Domenica 3 settembre partita di ritorno al Gurrera.