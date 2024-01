Unitas Sciacca, al Gurrera passa la capolista: la Nissa vince 1-0 grazie alla rete di Neri

La squadra di Angelo Galfano mette paura alla capolista Nissa ma alla fine deve cedere la posta in palio. Termina 0-1 il match giocato al Gurrera, 90 minuti di confronto intenso ed equilibrato, deciso da una rete di Neri al 55' che sottoporta batte Di Maggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La rete è stata contestata dai padroni di casa per un presunto fallo sul portiere da parte del difensore biancoscudato. I neroverdi hanno giocato con grande determinazione e concentrazione ma non hanno trovato il guizzo vincente sottoporta nonostante la continua pressione. Per la Nissa si tratta della vittoria numero 17 su 18 partite. Alla fine il pubblico del Gurrera ha apprezzato il notevole impegno degli uomini di Galfano, anche se non è servito a muovere la classifica.