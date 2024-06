Unitas Sciacca, nella rosa della nuova stagione ci sarà ancora Giacomo Fricano

Anche Giacomo Fricano farà parte, nuovamente, della rosa dell’Unitas Sciacca per la nuova stagione.

Il dinamico centrocampista, 30 presenze nel campionato scorso e un rendimento costante,è stato confermato dallo staff tecnico guidato da mister Galfano e indosserà quindi per il secondo anno consecutivo la maglia neroverde. Palermitano, 25 anni, Fricano è un calciatore esperto avendo già disputato in carriera 5 campionati in Eccellenza, 3 in serie D e 1 in C con il Siracusa.