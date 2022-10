Unitas Sciacca, la vittoria in casa per 2-1 non basta: ai quarti di finale si qualifica la Mazarese

Il cuore non basta allo Sciacca per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Una partita "pazza" al Gurrera: vittoria neroverde per 2-1 contro la Mazarese, ma il gol siglato dagli ospiti li premia nel computo complessivo.

I neroverdi di Totò Brucculeri si giocano la qualificazione ai quarti, cercando di ribaltare la sconfitta subita nella gara di andata di Coppa Italia. I padroni di casa disputano una buona prestazione, ribaltando il match nei minuti finali. La grinta e la vittoria, però, non bastano ai fini della qualificazione: in virtù della sconfitta per 1-0 rimediata all'andata e del gol siglato in trasferta è la Mazarese ad accedere al turno successivo.

Questi gli undici mandati in campo dall’allenatore dei nervoerdi: Pizzolato, Daniello, Cinque mani, Biondo, Salvucci, Ciancimino, Miccolis, Coco, Santangelo, Taormina, Mangiaracina. La Mazarese risponde con: Furnari, Benivegna, Meo, Sekkoum, Giardina, Fragapane, Lupo, Corso, Perrone, Mistretta, Erbini.

Lo Sciacca gioca un ottimo primo tempo e in due occasioni si vede negare il vantaggio da Furnari, che si oppone da campione ai tiri di Daniello e Taormina.

La gara comincia con ritmi alti: al 5' arriva subito un tiro dalla distanza di Mistretta, palla deviata in angolo da Biondo. Dopo un quarto d’ora chance interessante per Mistretta, solo davanti a Pizzolato: tentativo di pallonetto, palla che termina fuori. Al 40’ Furnari con un grande intervento devia una insidiosa punizione battuta da Taormina. Al 45' nella Mazarese arriva un cambio: esce Erbini, entra Angileri. Si va al riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa la Mazarese si porta in vantaggio: al 59’ Sekkoum trova un fantastico gol su calcio di punizione. La conclusione si infila all’incrocio dei pali, nulla può sul tiro Pizzolato. La gara si innervosisce molto: al 56’ Sciacca in dieci, rosso diretto per Biondo, entrato duramente su Angileri. Espulso anche un componente dello staff in panchina. Al 66’ Pizzolato in tuffo respinge un'altra punizione defilata di Sekkoum. Poco prima della mezz’ora della ripresa ghiotta chance di raddoppio per la Mazarese: Perrone a tu per tu con Pizzolato si fa anticipare dal numero uno neroverde.

La pioggia cade copiosa sul terreno di gioco, il match continua ad essere abbastanza tirato e nervoso. Ad un minuto dal novantesimo arriva il pareggio dello Sciacca: Galluzzo sotto porta raccoglie una corta respinta di Furnari e infila in rete. Nel secondo minuto di recupero è ancora Galluzzo, in mezza girata, a battere Furnari: 2-1 per l’Unitas Sciacca.

Il triplice fischio spegne le speranze dello Sciacca che, nonostante la prova di carattere, abbandona la competizione.