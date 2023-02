Unitas Sciacca, la squadra di Brucculeri torna al successo: battuta la Parmonval 4-3

I ragazzi di Totò Brucculeri tornano al successo. Nell'anticipo in trasferta della ventitreesima giornata del girone A del Campionato di Eccellenza, Ciancimino e compagni si sono imposti per 4 a 3 sul campo del fanalino di coda Parmonval.

A parte le disattenzioni ad inizio gara, quando i padroni di casa si sono portati per primi in vantaggio con un calcio di punizione di Guastella e alla fine, quando i palermitani hanno rimontato due delle tre reti di svantaggio, per il resto lo Sciacca ha praticamente dominato il match. Dopo il vantaggio iniziale della Parmonval, lo Sciacca ha accelerato il ritmo e fatto valere la propria superiorità tecnica pareggiando con Mistretta al 17' e segnando altre tre reti con Licata al 20', ancora con Mistretta al 25' e, infine, con Mangiaracina al 32'.

Le due squadre sono andate negli spogliatoi con il risultato di 1 a 4. Nella ripresa, dopo un paio di occasioni da gol sfumate, la formazione di Brucculeri ha dovuto arginare la determinata reazione della Parmonval, che ha segnato la seconda rete ancora con Guastella e la terza su rigore con Zerbo, a pochi minuti dal termine.

La vittoria porta lo Sciacca a quota 38 in classifica, ad un solo punto dal quinto posto del Mazara.