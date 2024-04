Unitas Sciacca, l’Under 19 conquista la finale regionale del campionato di categoria

La squadra Under 19 dell'Unitas Sciacca conquista la finale regionale del campionato di categoria. I neroverdi di Michele Interrante dopo il successo contro i campioni uscenti del Misilmeri per 2 a 0 hanno vinto a Capo d'Orlando il secondo incontro del triangolare di semifinale superando gli avversari del New Eagles 2010 per 4 a 1.

Le reti del successo che vale la finale sono state segnate da Tomasi, Pecorino, Graci e Gulino.

Una partita a senso unico, Unitas Sciacca apparso superiore fin dall'inizio, quando ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti.

La finale è in programma mercoledi 8 maggio contro i pari età del Priolo Gargallo, vincitori del secondo triangolare regionale.