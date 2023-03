Unitas Sciacca, l’under 19 è campione provinciale

Per il secondo anno consecutivo l'Unitas Sciacca Under 19 è campione provinciale. Pareggiando 1 a 1 ad Agrigento nello scontro diretto con l'Akragas, secondo in classifica, i ragazzi guidati da Mister Giuseppe La Rocca festeggiano il titolo con un turno di anticipo del torneo riservato alle squadre juniores di Eccellenza e Promozione, con l'aggiunta di Canicattì e Licata che però non fanno classifica in quanto rientrano nei Dilettanti nazionali. Partita dura e spigolosa quella giocata oggi pomeriggio all'Esseneto, con i padroni di casa che si erano portati per primi in vantaggio e che hanno poi sfiorato il raddoppio. Nel secondo tempo c'è stata la bella reazione neroverde e il pareggio acciuffato con un bel gol di Riccardo Mangiaracina per l'1 a 1 finale. Come nella scorsa stagione , i giovani neroverdi potranno affrontare adesso la fase regionale contro le vincenti degli altri raggruppamenti provinciali.