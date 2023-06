Unitas Sciacca, in attacco l'esperienza di Pietro Balistreri

Pietro Balistreri è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Unitas Sciacca. L'esperto attaccante, classe '86, proviene dalla Don Carlo Misilmeri, con la quale ha disputato i play off promozione.

Nella sua lunga carriera ci sono diverse esperienze in serie C e D con oltre 100 gol. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, nella stagione 2004/2005 ha pure esordito in serie A. Ha poi indossato, tra le altre, le maglie di Taranto, Perugia, Campobasso, Monopoli, Cremonese, Foligno. Dopo tanti anni in D nella scorsa stagione è sceso per la prima volta in Eccellenza e con il Misilmeri ha segnato 4 reti in campionato e 3 in coppa Italia.

“Metto la mia esperienza a disposizione di una bella realtà come Sciacca dove c'è uno stadio bellissimo e un pubblico caloroso – ha commentato il nuovo arrivato al suo arrivo al "Gurrera" – ho ancora molta voglia di giocare e posso dare tanto ad una società ambiziosa e con un tecnico giovane e preparato”.

“Dopo le conferme di King e di Ciancimino, Balistreri è un altro tassello importante nella rosa che il tecnico Lillo Bonfatto e il Ds Andrea Tummiolo stanno costruendo - spiega il Presidente Pasquale Bentivegna – metteremo in piedi una formazione di qualità, un mix si esperienza e di dinamismo giovanile. Ma cerchiamo solo calciatori determinati e ambiziosi”.