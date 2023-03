Unitas Sciacca, il presidente Settecasi dopo la sconfitta col Resuttana: "Nel primo tempo squadra assente, poco incisivi nella ripresa "

"Nel primo tempo la squadra era assente, nella ripresa ci abbiamo provato ma senza incisività: questo, comunque, non giustifica la sconfitta e la prestazione di oggi". Il presidente dell'Unitas Sciacca, Gioacchino Settecasi, ha commentato dalla sala stampa del Gurrera la prestazione opaca dei neroverdi, sconfitti 1-0 dal Resuttana San Lorenzo.

"Ad inizio anno puntavamo ai playoff, e dico puntavamo perchè dobbiamo essere onesti con i tifosi e con la città: col risultato di oggi ci allontaniamo di molto da quella zona. E' una sconfitta che accettiamo - ha dichiarato il presidente - che però cambia quelli che erano i nostri obiettivi iniziali: questo è un ko che deve far riflettere tutti. Non posso accettare il momento di relax, se eventualmente c'è stato, dovuto alle dinamiche playoff: abbiamo allestito una rosa forte, non posso accettare un rilassamento da parte dei giocatori. Abbandoniamo, probabilmente, il sogno playoff: da oggi possiamo cominciare a programmare le strategie per il prossimo anno. Voglio chiedere scusa ai tifosi: è stata una prestazione non bella da vedere. Ci riuniremo in settimana per capire cosa fare, certamente non stravolgeremo il nostro modus operandi: qualcosa, però, nell'immediato va fatto nel rispetto della dirigenza. Iniziamo a costruire, da ora, il prossimo anno. Gli avversari oggi avevano la fame, la voglia di vincere. Noi non eravamo agguerriti e abbiamo perso di conseguenza. Quando sbagli, queste partite le paghi sempre. Si può perdere nel calcio, però se mancano le motivazioni e la voglia non si va lontano: abbiamo meritato la sconfitta".