Unitas Sciacca, il match di Coppa Italia col Mazara verrà disputato a porte aperte

L'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive che esamina gli eventi nazionali allo scopo di garantire la sicurezza pubblica, non ha inserito, come aveva fatto la settimana precedente, le prossime gare in programma nello stadio saccense tra gli eventi con rischi e criticità. Il match di ritorno di Coppa Italia con il Mazara in programma domani alle ore 14.30 si potrà dunque giocare a porte aperte.

Il sodalizio presieduto da Pasquale Bentivegna tira un sospiro di sollievo e può tornare a fare incassi dopo le porte chiuse di domenica scorsa nella partita vittoriosa contro il Castelbuono. I neroverdi giocheranno contro i gialloblu mazaresi con cui domenica scorsa in trasferta hanno vinto nettamente in campionato. Per superare il turno devono ribaltare lo 0-1 della partita di andata.