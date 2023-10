Unitas Sciacca, il Gurrera torna ad esultare: prima vittoria in campionato per Boncore, battuto 2-1 Fulgatore

Prima vittoria in campionato sotto la guida di Boncore per l'Unitas Sciacca: la formazione neroverde ha battuto, al Gurrera, 2-1 il Fulgatore al termine di una partita piuttosto accesa e sofferta sino al novantesimo.

Il primo tempo della gara vede i neroverdi protagonisti, con diverse chances create con Iraci, Maniscalco e Balistreri. L'equilibrio, però, non si schioda e le squadre rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-0. All'inizio della ripresa ecco il meritato vantaggio dei padroni di casa: è Balistreri a firmare la rete dell'1-0, il bomber è bravo ad insaccare sottoporta dopo una incursione di Iraci dalla destra. La gioia del vantaggio dura pochissimo perchè al 51' il Fulgatore trova il gol del pareggio: Stabile intercetta un pallone vagante in area e batte Di Salvo. La gara si innervosisce, gli animi in campo si scaldano e i ritmi di gioco salgono esponenzialmente. Falli, duelli aerei, traffico in mezzo al campo: l'Unitas Sciacca mostra frenesia nel tentativo di tornare in vantaggio. A cinque minuti dalla fine, però, il Gurrera esulta: è Iraci, con una bella azione, a regalare i tre punti a Boncore.

I neroverdi salgono a quota 7 punti in classifica, nel prossimo turno saranno impegnati in trasferta contro la Folgore Castelvetrano.