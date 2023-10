Unitas Sciacca, il Castelbuono presenta ricorso: i palermitani chiedono la vittoria a tavolino

La società Supergiovane Castelbuono ha presentato ricorso avverso l'esito della partita di domenica scorsa giocata allo stadio Gurrera, valevole per l'ottava giornata del girone A di Eccellenza e terminata con il risultato di 3-1 in favore dello Sciacca.

Il sodalizio palermitano ha rilevato che nel cedolino del rapporto breve che l'arbitro consegna alle due società sportive al termine della partita, si nota come lo Sciacca all'inizio del secondo tempo abbia sostituito un calciatore juniores con un altro non juniores, eludendo così l'obbligo dei due fuori quota sempre in campo previsto dal regolamento per tutta la durata dell'incontro.

Il Castelbuono ritiene, quindi, che sussistano le condizioni per assegnare loro la vittoria a tavolino.



Gli organi federali dovranno adesso esaminare il ricorso e fare le opportune valutazioni, ma dal video della partita, trasmessa in diretta sul canale Facebook su autorizzazione della Lnd, emerge invece chiaramente che la sostituzione è stata fatta in modo regolare e che l'errore è stato probabilmente compiuto dal direttore di gara.Si tratterebbe, infatti, di un refuso sul suo taccuino, sul quale ha scritto un numero di maglia sbagliato, e nel caso specifico il 4 al posto del 14.