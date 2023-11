Unitas Sciacca, bel colpo in porta: ufficiale l’ex rosanero Grotta

L'Unitas Sciacca comunica di avere tesserato Giovanni Trotta, portiere classe 2004.

Nato a Palermo il 14 ottobre 2004, alto 1.94, aveva cominciato la stagione in serie D con la Sanremese ed ora ha deciso di completarla in casa neroverde.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Palermo.

Nel gennaio del 2022 ha cominciato ad allenarsi con la prima squadra che stava disputando il campionato di serie C ed ha collezionato giovanissimo due panchine, compresa quella decisiva a Padova che ha sancito la promozione in Serie B del Palermo.

Nella stagione 2022/2023 viene stabilmente inserito nella rosa della prima squadra in serie B. Con i rosanero Grotta ha totalizzato sei panchine senza mai esordire. Ha inoltre disputato cinque gare in Primavera 2 ottenendo la promozione.

Per il ragazzo, Sciacca può essere un momento di ulteriore crescita e il definitivo trampolino di lancio.