Unitas Sciacca, al Gurrera i neroverdi pareggiano 1-1 contro il Geraci

La formazione di Galfano, rimasta in dieci uomini dal 23' per il rosso a Di Perna, chiude il girone d'andata con un punto casalingo: al 28' i padroni di casa si erano portati avanti con Baldeh, dopo una bella combinazione con Seckan. Al 37', però, Gonzalez riporta il match in parità