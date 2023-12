Unitas Sciacca, due importanti arrivi in difesa: ecco Cassaro e Baiata

Qualità, esperienza e personalità. Queste le caratteristiche dei due nuovi arrivi in casa Unitas Sciacca.

I difensori Davide Cassaro ed Emanuele Baiata sono da oggi agli ordini del tecnico Angelo Galfano e potrebbero già domani scendere in campo nel match contro il Geraci che chiuderà il girone di andata del Campionato di Eccellenza.



Cassaro proviene dall’Eccellenza calabrese, negli anni precedenti ha disputato tanti campionati in serie D. Vanta oltre 500 presenze. Con sei promozioni all’attivo è uno dei calciatori in attività con più successi.

Emanuel Baiata, che ha cominciato l’attuale stagione a Mazara, è cresciuto nelle giovanili del Trapani e in carriera ha vestito le maglie di Paceco, Scordia, Sancataldese, Civitanovese, Isola Capo Rizzuto, Dattilo e Canicattì.