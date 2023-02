Unitas Sciacca, due giovani calciatori della Juniores in rampa di lancio

Si tratta del centrocampista Giulio Pecorino, classe 2006, e del difensore Francesco Marciante, classe 2005. Per loro due importanti occasioni per mettersi in luce: ciò a conferma dell'ottimo lavoro svolto dalla società neroverde nell'ambito del settore giovanile