Unitas Sciacca, D'Ardes dopo la sconfitta con la Nissa: "C'è delusione per il risultato"

Mario D'Ardes oggi ha sostituito lo squalificato Galfano sulla panchina dell'Unitas Sciacca: i neroverdi hanno impensierito la capolista Nissa ma al termine dei novanta minuti hanno ceduto il passo agli avversari, perdendo 1-0.

"C'è delusione perchè la prestazione non ha prodotto punti - ha detto D'Ardes in sala stampa - i ragazzi si sono allenati con grande intensità per tutta la settimana. Il frutto del lavoro, a mio avviso, si è visto. Un gol annullato a noi, una rete dubbia assegnata a loro: la squadra ha fatto un'ottima partita. Giocavamo contro una corazzata, occorre precisarlo: la loro è una rosa strutturata. A mio avviso abbiamo creato - ha concluso D'Ardes - secondo me meritavamo molto di più. Ci gira storto per ora, speriamo di invertire il trend nelle prossime gare".