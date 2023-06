Unitas Sciacca, conferma per il centrocampista King

Lavori in corso in casa Unitas Sciacca in preparazione della nuova stagione sportiva, che vedrà la squadra neroverde partecipare per il terzo anno consecutivo nel Campionato si Eccellenza.

Il nuovo tecnico Lillo Bonfatto e il direttore sportivo Andrea Tummiolo stanno dialogando ogni giorno per la predisposizione della rosa. Insieme con il neo presidente Pasquale Bentivegna, lo staff tecnico esamina tanti profili, ma per prima cosa si guarda al gruppo della scorsa stagione per valutare eventuali conferme. Per la soddisfazione dei tifosi che lo hanno eletto a proprio beniamino, la prima intesa è stata raggiunta con Charles King, il centrocampista di origini liberiane di 23 anni che dal 2018 gioca nel campionato di Eccellenza e che nella scorsa stagione ha disputato un ottimo torneo.

Motorino del centrocampo saccense, King è centrale nel progetto della nuova squadra, così come lo sono altri calciatori che hanno avuto un buon rendimento, tra cui il difensore Michele Cinquemani e l'attaccante Domenico Mistretta. Quest'ultimo, capocannoniere del girone A di Eccellenza, potrebbe essere uno dei calciatori di punta del prossimo campionato dello Sciacca, ma il calciatore mira giustamente a tornare in serie D e sta valutando eventuali proposte. “C'è molta attenzione nei nostri confronti – dice il presidente Bentivegna – stiamo cercando calciatori che possono esserci utili, ma continuiamo anche a vagliare tante richieste che ci stanno arrivando da tutta la Sicilia. Il nostro è un progetto organico e ambizioso, ma con i piedi ben saldi per terra. Stiamo lavorando anche per il nuovo organigramma societario. L'ampio gruppo dirigenziale si sta ulteriormente arricchendo e siamo molto fiduciosi”.