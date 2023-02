Unitas Sciacca, Brucculeri: "Una prestazione importante contro la capolista, potevamo anche vincere"

"Quando viene fuori una prestazione del genere, contro la capolista, significa che la squadra c'è: in realtà, potevamo anche vincere il match".

Totò Brucculeri, tecnico dell'Unitas Sciacca, ha commentato dalla sala stampa del Gurrera la prestazione dei suoi contro l'Enna. Con un pizzico di attenzione e fortuna in più, i neroverdi avrebbero potuto portare a casa bottino pieno.

"Mi è dispiaciuto subire quel gol, si è trattato di una disattenzione: l'inerzia della gara era dalla nostra parte e abbiamo concesso troppo agli avversari in quella situazione. Poi nel secondo tempo abbiamo ripreso a giocare come sappiamo, mettendo in difficoltà l'Enna. I ragazzi si sono comportati alla grande - ha dichiarato il tecnico - contro una vera e propria corazzata. Tutta la settimana abbiamo svolto un ottimo lavoro, avevamo preparato bene la gara. Abbiamo alzato l'asticella, anche a livello comportamentale: è in atto un processo di maturità da parte dei ragazzi. La squadra dà il cuore, è viva, è organizzata, è pronta al sacrificio. Dobbiamo rammaricarci per i passi falsi commessi dall'inizio dell'anno - ha proseguito Brucculeri - se avessimo vinto avremmo potuto accorciare di molto la classifica. Siamo una squadra molto giovane, i ragazzi stanno crescendo bene. Io non parlo di errori individuali, quando si sbaglia si sbaglia sempre tutti insieme. Ho un gruppo di ragazzi importanti, c'è una crescita continua: lo spogliatoio è unito. Il pubblico ci ha dato una grande mano, questa è una piazza che merita categorie superiori".