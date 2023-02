Unitas Sciacca, Brucculeri è sicuro: "Siamo pronti per fare una grande partita anche contro l'Akragas"

Vigilia di Akragas-Sciacca in casa neroverde: il derby è in programma domani alle ore 15, presso lo stadio Esseneto di Agrigento. La gara è valida per la ventunesima giornata di campionato.

Totò Brucculeri, tecnico dell'Unitas, ha analizzato ai microfoni della società la partita di domani: "Noi non possiamo guardare quello che succede agli altri - ha dichiarato l'allenatore dello Sciacca - pensiamo solo a noi stessi. Sappiamo che sarà una battaglia, loro giocheranno col coltello tra i denti dopo la sconfitta subita a Marineo. Dopo aver affrontato la capolista Enna, la scorsa settimana, non avremo problemi nell'affrontare anche l'Akragas: abbiamo acquisito sempre più fiducia e consapevolezza. Siamo cresciuti anche sotto il profilo mentale,siamo pronti per fare una bella partita. Due, tre elementi importanti sono a rischio per domani, ma ho una rosa ampia e sono sicuro che chi giocherà farà bene".