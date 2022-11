Unitas Sciacca, Brucculeri carica i suoi in vista del match casalingo con la Mazarese: "Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi"

Prepartita di Sciacca-Mazarese, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio Gurrera: il match è valida per la dodicesima giornata del Campionato di Eccellenza.

Ha parlato ai microfoni della società l'allenatore dei neroverdi, Totò Brucculeri: "La vittoria di Leonforte ci ha dato grande fiducia, contro la forte Mazarese i ragazzi sono pronti a dare una gioia ai nostri tifosi - ha dichiarato il tecnico dell'Unitas - il campo sarà certamente pesante per via del maltempo ma questo non sarà un alibi. Vogliamo approcciarci bene al match, la Mazarese è un avversario importante e occorrerà grande attenzione. Loro sono una formazione attrezzata per la vittoria del campionato, come organico hanno una rosa di grande livello. Noi non dobbiamo demoralizzarci, anzi: cercheremo di dare qualcosa in più proprio contro degli avversari ostici. Veniamo da una bella vittoria in trasferta, che ci ha dato forza e autostima".

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bella gara: le due squadre, infatti, sono divise solamente da un punto. La Mazarese è a quota 20, mentre i neroverdi hanno totalizzato sinora 19 punti.