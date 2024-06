Unitas Sciacca, Angelo Galfano confermato alla guida tecnica per la prossima stagione

Angelo Gandolfo guiderà l'Unitas Sciacca anche per il campionato di Eccellenza 2024/2025.

Nelle scorse ore tra la società guidata da Ignazio Rizzuto e il tecnico di origini trapanesi è stato raggiunto un accordo per proseguire la collaborazione, nel solco del positivo percorso nella seconda parte della scorsa stagione.



“Non avevo dubbi su questa intesa – ha commentato il presidente Rizzuto – a mister Gandolfo affidiamo la prosecuzione di un progetto condiviso da tutti i soci che punta a crescere ancora e migliorare il risultato dell'ultimo torneo. Sono orgoglioso perchè si tratta del primo atto nella mia nuova veste di presidente, un ruolo che esercito con grande orgoglio e nell'interesse di tutti, tifosi compresi. Adesso ci metteremo al lavoro con grande impegno, seguiremo le indicazioni dell'allenatore e costruiremo un organico che, ne sono certo, ci permetterà di ottenere ulteriori soddisfazioni”.

“A Sciacca mi trovo bene – dice Gandolfo – era per me naturale dare seguito al positivo rapporto avuto con la società. Ci sono le condizioni per fare bene e le motivazioni per crescere insieme. Al momento naturalmente non posso anticipare nulla sulla composizione della squadra, ma faremo di tutto per fare bene”.