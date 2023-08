Unitas Sciacca, altra operazione in entrata: ufficiale l'arrivo di Giacomo Fricano

Difensore e centrocampista esterno di 24 anni, nel suo curriculum ha già importanti esperienza in C con il Siracusa e in D con Troina e Rotonda. Nell'ultimo torneo di Eccellenza è stato tra i punti di forza del Don Carlo Misilmeri