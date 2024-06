Unitas Sciacca, altra conferma: il prossimo anno si punta ancora su Niosi

Gioacchino Niosi, il 23enne attaccante messinese formatosi in serie C con la Ternana, indosserà la maglia dell'Unitas Sciacca anche per la prossima stagione sportiva.

Nonostante sia stato fermato da un paio di infortuni, nello scorso torneo di Eccellenza ha fornito un rendimento elevato ed è stato pienamente valorizzato dal mister Galfano. Sarà una delle pedine fondamentali del gruppo che la dirigenza neroverde sta delineando in vista della prossima stagione.