Unitas Sciacca, al via la campagna abbonamenti: domani i dettagli in una conferenza stampa

Con l'avvio della preparazione precampionato e della campagna abbonamenti, la stagione calcistica con il marchio neroverde è entrata nel vivo.

Nei confronti dell'Unitas Sciacca c'è grande attenzione tra gli operatori del calcio dilettantistico siciliano. La campagna acquisti ha portato agli ordini del nuovo tecnico Lillo Bonfatto calciatori di qualità e di esperienza che negli anni precedenti sono sempre stati protagonisti nel Campionato di Eccellenza.

Lo Sciacca è a pieno titolo tra le migliori formazioni del girone A del torneo che comincerà il prossimo10 settembre.

Tutto ciò si sta tramutando in entusiasmo tra gli appassionati locali, convinti che in questa stagione ci siano le condizioni per fare un torneo di alto livello e puntare a migliorare il risultato della scorsa stagione. Il sodalizio guidato dal presidente Pasquale Bentivegna confida adesso sulla vicinanza dei tifosi per dare il giusto sostegno alla squadra: la campagna abbonamenti è cominciata in queste ore e verrà presentata nei dettagli mercoledi 9 agosto alle ore 17 nel corso di una conferenza stampa.