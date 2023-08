Unitas Sciacca, al via la campagna abbonamenti: la novità è la Tribuna Gold

Presentata ieri nel corso di una conferenza stampa la campagna abbonamenti dell'Unitas Sciacca in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Previsti per la prima volta anche dei posti gold in una settore della tribuna dove saranno installate delle poltroncine imbottite: il costo dell'abbonamento Gold per 15 gare, giornata neroverde compresa, è di 250 euro, con una sciarpa neroverde in omaggio. I restanti posti in tribuna per 14 partite hanno un costo di 130 euro, con omaggio di un cuscino neroverde. Costa 75 euro l'abbonamento ridotto in tribunale per gli under 14.

In gradinata abbonamento intero per 14 partite al costo di 75 euro con sciarpa in regalo, 50 per gli under 14. Il costo del biglietto singolo in tribuna è di 13 euro per adulti, 8 euro per under 14, mentre in gradinata il costo di una singola partita è di 7 euro, 5 euro per under 14.

“Abbiamo costruito una squadra di alto livello tecnico – ha detto il presidente Pasquale Bentivegna – un gruppo che sta bene insieme e che potrebbe darci tante soddisfazioni. Ai tifosi chiediamo partecipazione e vicinanza, come hanno sempre fatto, per puntare a risultati importanti”. “La nostra campagna abbonamenti sta andando bene – ha detto il direttore generale Leonardo Palagonia – con la proposta Gold abbiamo accolto le tante persone che volevano acquistare l'abbonamento dando un ulteriore piccolo contributo per la stagione sportiva”.