Unitas Sciacca, al Gurrera battuta 3-0 la Leonfortese: prestazione convincente della squadra di Brucculeri

Contro la Leonfortese l'Unitas Sciacca torna al successo. Netto il 3 a 0 con cui Coco e compagni hanno avuto la meglio sugli avversari nella ventiseiesima giornata del Campionato di Eccellenza.

Apre le marcature King al 31' sugli sviluppi di un calcio di punizione di Licata, raddoppia Mistretta al 69' su calcio di rigore concesso per atterramento in area di Messina. La terza rete neroverde arriva ancora con Mistretta, abile a rubare il tempo ai difensori avversari e ad insaccare da due passi. Gli ospiti non si sono mai resi pericolosi e nel finale ancora con Mistretta, Bellanca e Santangelo i neroverdi potevano anche calare il poker. Sono 41, adesso, i punti in classifica dei neroverdi.