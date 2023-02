Unitas Sciacca, il vicepresidente Palagonia dopo il pari col Misilmeri: "Ce la giocheremo sino alla fine, siamo cresciuti"

Un pareggio ottenuto dagli avversari in extremis, nei minuti finali di gioco: l'Unitas Sciacca ieri ha pareggiato al Gurrera 1-1, dopo essere stata in vantaggio praticamente per tutta la gara. Una buona prestazione dei neroverdi, che nella ripresa però non sono riusciti a sfruttare i contropiede che il Misilmeri ha concesso. La Don Carlo, infatti, in inferiorità numerica, si è comunque riversata in avanti alla ricerca del pari lasciando ampi spazi per le ripartenze dei padroni di casa. Ripartenze che, però, non sono state concretizzate. Il vicepresidente, Leonardo Palagonia, a fine partita, ha analizzato la prestazione della squadra: "Nella ripresa, sono sincero, mi sarei maggiore aggressività da parte nostra vista la superiorità numerica. Ci è mancata lucidità, paradossalmente il Misilmeri ha giocato meglio in dieci. Giocavamo contro una squadra che era stata costruita per vincere il campionato, questo va sottolineato. Il pareggio è giusto, noi dovevamo chiudere la gara nel secondo tempo. Dovevamo avere più continuità, le nostre sortite offensive sono state sporadiche e non doveva essere così. Loro hanno preso un palo e una traversa, il risultato finale credo sia giusto. Io comunque vedo grande progresso al termine di queste tre gare contro squadre importanti: all'andata queste formazioni ci avevano messo in grande difficoltà. Le ultime partite ce le giocheremo al massimo - ha concluso il dirigente - il nostro percorso di crescita continua con fiducia".