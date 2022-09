Tris di acquisti per il Canicattì: in attacco c'è Vincenzo Manfrè

In queste ultime ore il Canicattì si è decisamente scatenato sul fronte acquisti . Dopo il ritorno di Rodolfo Sinatra la società biancorossa ha ufficializzato ben tre giocatori, andando così a completare l'organico in vista dell'inizio del campionato.

Sciolta la riserva per quanto riguarda l'attaccante con l'annuncio dell'arrivo di Vincenzo Manfrè. Attaccante classe '92 Manfrè è reduce dalla sua ultima esperienza con la Don Carlo Misilmeri dopo una carriera spesa a lungo in Serie D militando in Sicilia con le maglie di Licata, Sancataldese, Gela, Marsala, Acireale e Dattilo tra le altre.

Sul fronte under si registrano tre ulteriori innesti. In difesa è arrivato il centrale scuola Catania classe 2002 Dario Conti, reduce da una stagione alla Nissa mentre a centrocampo il club ha annunciato il fantasista esterno del 2002 Salvatore Corrado che arriva dal Cannara, club perugino impegnato in Serie D.