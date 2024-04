Trapani-Licata, variazione di orario: il match si giocherà sabato sera alle 20:30

A seguito degli accordi intercorsi tra le due società, la partita Trapani-Licata, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie D girone I, si giocherà al “Provinciale” sabato 20 aprile alle 20.30 e non domenica 21 secondo quanto previsto in precedenza.

La comunicazione giunge attraverso una nota sul portale ufficiale del club gialloblù.