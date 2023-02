Canicattì, Pidatella lucido dopo il ko col Trapani: "La sconfitta è meritata, siamo stati un po' presuntuosi"

"La sconfitta è meritata, anche se forse il risultato finale è eccessivo: i ragazzi hanno fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, nel secondo tempo non siamo riusciti a giocare come sappiamo. Siamo stati un po' presuntuosi, preferisco perdere 3-0 così non si cercano alibi. Dopo una sconfitta del genere bisogna stare zitti e ripartire con il duro lavoro in allenamento".

Orazio Pidatella, allenatore del Canicattì, è lucido ed oggettivo nell'analisi condotta al termine del match perso contro il Trapani. Il tecnico, alla sua prima sconfitta da quando siede sulla panchina biancorossa, non ha voluto cercare scuse: "Con il gol abbiamo spianato la strada al Trapani - ha dichiarato Pidatella - loro quando ripartivano ci facevano sempre male. E' giusto essere puniti quando commetti questi errori. Dal punta di vista offensivo siamo mancati, il Trapani è stato bravo a creare densità. Ci siamo snaturati e quando avviene questo è giusto perdere. Quando sono arrivato la media punti non era altissimo, serviva reagire. Siamo arrabbiati per questa sconfitta e servirà ripartire al più presto. I ragazzi sino a questo momento hanno dato tanto - ha concluso Pidatella - quindi devo ringraziarli. Ma adesso dimentichiamo la sconfitta e andiamo avanti".