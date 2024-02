Canicattì, disastrosa sconfitta a Trapani: la capolista vince 7-0

Non c'è storia al Provinciale di Trapani nel match tra la capolista e il Canicattì: i granata vincono con un sonoro 7-0, al termine di novanta minuti nei quali i primi in classifica hanno confermato il loro strapotere. Il risultato, tuttavia, appare eccessivo nei confronti dei ragazzi di Pidatella che, comunque, hanno provato in tutti i modi a contenere gli attacchi avversari.

Il Trapani passa subito dopo dieci minuti: è Bollino a firmare la rete dell'1-0. Il raddoppio arriva alla mezz'ora, grazie al gol di Marigosu. Le formazioni vanno negli spogliatoi sul parziale di 2-0.

Nella ripresa, però, i padroni di casa si scatenano: Cocco segna il terzo al 57', Samake cala il poker dieci minuti più tardi, lo stesso Samake firma il 5-0 poco dopo.

Al 77' Balla segna la sesta rete, sei minuti dopo ancora Balla chiude definitivamente i conti.