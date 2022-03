Lo stadio Gurrera torna agibile: disponibili solo 1300 posti a sedere per le norme anti-Covid

Torna a funzionare, a Sciacca, lo stadio comunale "Gurrera" dopo il parere favorevole della Commissione di vigilianza e di pubblico spettacolo che si è appositamente riunita nei locali dell'impianto.

A darne notizia sono stati il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al patrimonio Roberto Lo Cicero.

La Commissione, visonata la documentazione prodotta ed effettuato il sopralluogo, ha concesso l'agibilità rilascio per eventi calcistici e altre manifestazioni con esclusione delle aree già interdette al pubblico.

Ha stabilito anche l'attuale capienza dei vari settori: 702 posti per gli ospiti, 1.431 posti per il pubblico locale e 489 posti in altri settori per una capienza totale di 2.622 spettatori che viene ridotta a 1.311 (quindi del 50 per cento) nel rispetto delle normative anti-Covid attualmente in vigore che impongono il distanziamento.