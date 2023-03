Akragas che numeri, biglietti "polverizzati": lo stadio "Esseneto" sarà sold out

Sarà sold out. Si, lo stadio "Esseneto", dopo tanto - troppo tempo - registrerà numeri da capogiro. All'appello mancano soltanto 150 ticket e poi, l'impianto sportivo di Agrigento sarà pieno.

"Oggi - ha dichiarato Paolo Vella, responsabile dello store dell'Akragas - abbiamo fatto fuori gli ultimi biglietti della tribuna coperta. In curva mancano soltanto 100, al massimo 150 biglietti.

Per quanto riguarda la tribuna scoperta - conclude Vella - è quasi totalmente piena. La prevendita è andata ben oltre ogni rosea aspettativa".

I tifosi dell'Akragas, ma anche gli estimarori del calcio biancazzurro, si stanno danto appuntamento a domenica due aprile. In campo le due regine del campionato: Akragas ed Enna. Non si registrava un "tutto esaurito" allo stadio Esseneto dagli anni di Akragas vs Cavese. Quando il fantasista era Nicola Arena e l'allenatore, Pino Rigoli.

Oggi a "chiamare" a raccolta i tifosi ci ha pensato Mohamed Mansor e mister Nicola Terranova. Chi vincerà metterà una seria ipoteca sul campionato, pensando alla serie D.