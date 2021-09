Serie D girone I, sorteggiato il calendario: prima con l'FC Messina per il Licata

Sorteggiato il calendario del Girone I della Serie D raggruppamento dove milita il Licata Calcio. Per i gialloblu si prospetta un esordio complicato in casa contro l'FC Messina, vice campione del torneo.

Per i gialloblu segue un doppio giro in trasferta contro Biancavilla e Gelbison. Ad eccezione delle sfide contro Paternò e Sant'Agata (entrambe in programma fuori casa all'andata) i derby contro le squadre siciliane sono tutti concentrati nella seconda metà del calendario. I gialloblu giocheranno l'andata in casa contro Acireale, Trapani e Sancataldese rispettivamente alla dodicesima, quattordicesima e sedicesima giornata; le partite esterne sono invece contro Troina e Giarre alla terzultima e all'ultima giornata.

Clicca qui per scaricare il calendario in formato Excel