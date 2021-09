Serie D, annunciati i gironi: per il Licata c'è la Cavese

Sono stati ufficializzati i gironi della Serie D per il campionato 2021/2022. Alla fine il Girone I prevede la partecipazione, oltre che delle squadre siciliane e calabresi, di altri cinque club campani: Cavese (appena retrocessa dalla Serie C), Gelbison, Portici, Real Aversa, Santa Maria Cilento,. Evitate dunque altre squadre importanti come Casertana, Sorrento e Nocerina. Qui sotto la composizione completa del girone, che vede ben dieci club siciliani al via:

GIRONE I: Cavese, Gelbison, Portici, Real Aversa, Santa Maria Cilento, Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Rende, San Luca, Biancavilla, Città di Acireale, Città di S. Agata, F.C. Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani, Troina.

Quest'oggi sono stati anche sorteggiati gli accoppiamenti di Coppa Italia Serie D. Il Licata affronterà nel primo turno la vincente tra Sancataldese e Troina.