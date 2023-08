Serie D 2023-24, la Lega Nazionale Dilettanti comunica lo slittamento di campionato e coppa

La Lega Nazionale LND ha comunicato il posticipo dell'inizio del campionato di Serie D e della coppa Italia.

Il turno preliminare sarà il prossimo 27 agosto, mentre il primo turno si giocherà il 3 settembre 2023.

La prima giornata del campionato di serie D, invece, è fissata per domenica 10 Settembre.

Per quanto riguarda l’Eccellenza sono stati ripescati il Città di Gela (che nasce dalla fusione del Gela e della Nuova Città), il Fulgatore e l’Accademia Trapani. Restano fuori Vittoria, CUS Palermo e Palazzolo che avevano inoltrato domanda di ammissione.

Per la Promozione, ottengono il ripescaggio nel campionato superiore Nicosia, Città di Galati, Aci e Galatea di Acireale, Misterbianco, Nuova Azzurra Fenice e Football Club Marsala.

Va tenuto conto che il Villarosa si è trasferito a Calascibetta. Inoltre, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota l’esatta denominazione ufficiale delle due squadre di Mazara del Vallo: il Mazara conserva denominazione e colori gialloblu; l’ex Mazarese diventa rigorosamente Unione Sportiva Mazara ’46 però in maglia giallorossa.

Il presidente Sandro Morgana si è soffermato a lungo sull’annunciata normativa per gli accordi economici tra le società di Eccellenza e Promozione nei riguardi degli atleti, sollecitando il rispetto dei nuovi tetti retributivi e stigmatizzando i gravi casi che nel 2022 hanno portato alla scomparsa di Biancavilla, Giarre e Troina. “Una amarezza – ha detto il presidente Morgana – che deve fare riflettere”.

Pertanto sono stati disegnati gli organigrammi dei due campionati:



Eccellenza girone A

Accademia Trapani, Aspra, Athletic Club Palermo, Casteldaccia, Castellammare ’94, Don Carlo Misilmeri, Folgore Castelvetrano, Fulgatore, Geraci, Mazara, Nissa, Oratorio San Ciro e Giorgio, Pro Favara ’84, Supergiovane Castelbuono, Unione Sportiva Mazara ’46, Unitas Sciacca.



Eccellenza girone B

Città di Gela, Enna, Imesi Atletico Catania ’94, Jonica, Leonfortese, Leonzio 1909, Mazzarrone, Messana ’66, Milazzo, Misterbianco 2011, Modica, Nebros, Paternò, Real Siracusa Belvedere, Roccacquedolcese, Santa Croce.