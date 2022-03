Lo Sciacca vede i play-off, il presidente Settecasi: “Ci crediamo, siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine”

Dopo la vittoria contro il Cus, la quarta consecutiva, è alle stelle l’entusiasmo per uno Sciacca che nel lasso di tempo di un girone è passato dal danzare pericolosamente sul precipizio a sognare un piazzamento ai play-off che sarebbe un traguardo eccezionale. Per i neroverdi a questo punto l’arrivo nelle prime cinque non è più un’utopia ma un obiettivo dichiarato.

Il presidente dell’Unitas Gioacchino Settecasi si è in tal senso apertamente espresso: “Si possiamo dirlo - afferma ad AgrigentoNotizie - ed è quello che la squadra col mister sta cercando di fare e noi li accompagniamo in questo. Ci crediamo, speriamo che le partite che verranno le andiamo a disputare con questa grinta e voglia. Ormai ci siamo, siamo lì e ce la dobbiamo giocare fino alla fine. Faccio i complimenti alla squadra e allo staff che stanno facendo molto bene, speriamo di giocarcele a viso aperto e arrivare a questi play-off ai quali a questo punto puntiamo come società”.

Se questo sogno è diventato possibile il merito è anche del fantasista argentino Lucas Idoyaga, uno degli elementi più in forma di una squadra in grande spolvero, che ieri ha aperto e chiuso con una doppietta la partita contro il Cus. “Sono molto contento per i gol ma soprattutto per la vittoria -dichiara ad AgrigentoNotizie - sono tre punti molto importanti per noi che ci permettono di sognare i play-off. Io cerco di aiutare la squadra per come posso, questa è la quarta vittoria di fila e ora dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere i play-off”.