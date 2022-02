Pro Favara, Tudisco ne convoca 19 per il derby contro Sciacca: torna Bossa, assenti Marchica e Gambino

Obiettivo vincere per non perdere il contatto con la zona play-off. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Castellammare la Pro Favara torna a giocare al Bruccoleri nel derby contro lo Sciacca di mister Crivello, reduce da due risultati importanti come la vittoria sull'Akragas e il pareggio di tre giorni fa contro l'Enna.

In vista della sfida in programma domani pomeriggio alle 15:00 mister Tudisco convoca 19 giocatori: si rivede Bossa mentre invece non saranno della partita, oltre che l'infortunato Contino, l'esterno Marchica (squalificato) e gli indisponibili Gambino e Acsante. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Marino, Fragapane, Fallea, Rizzo, Benivegna, Buscarino

Centrocampisti: Castronovo, Barba, Aureliano, Bossa, King, Rinoldo, Giuffrida

Attaccanti: Morris, Garriga, Bamba, Cammilleri