Arriva il quinto acquisto dello Sciacca: preso il centrocampista Francesco Biondo

Tra conferme importanti (come quelle di Licata, Ciancimino, Coco e Galluzzo) per citarne alcune e nuovi innesti continua a prendere forma lo Sciacca di Totò Brucculeri. La società neroverde ha infatti comunicato ufficialmente l'arrivo di un nuovo giocatore: si tratta del centrocampista classe 2002 Francesco Biondo, reduce dal campionato di Eccellenza vinto con il Canicattì.

"Siamo orgogliosi di annunciare un importante colpo di mercato - si legge nel comunicato diramato dalla società - giocherà in maglia neroverde il centrocampista Francesco Biondo, ritenuto uno dei più forti classe 2002 del calcio siciliano. Biondo lo scorso anno è stato tra i protagonisti della scalata in serie D del Canicattì. Ha cominciato nel settore giovanile del Palermo, poi ha fatto un'esperienza nella squadra Berretti della Sicula Leonzio e l'anno successivo, prima di arrivare a Canicattì, ha militaro in Serie D con il Città di Sant’Agata. Da oggi Francesco Biondo sarà agli ordini dell'allenatore Totò Brucculeri, mentre la società prosegue le trattative per rinforzare ulteriormente la rosa e arrivare pronti all'inizio della stagione ufficiale".

Biondo è il quinto acquisto messo a segno dal direttore sportivo Tummiolo dopo gli arrivi del portiere Gioorgio Pizzolato, del difensore Gabriele Loddo, del centrcampista Daniele Menegat e dell'esterno offensivo Mory Fofana.