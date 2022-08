Un altro acquisto per lo Sciacca: c'è il ritorno dell'estremo difensore argentino Devoto

Il portiere 21enne riapproda in neroverde dopo l'esperienza in Promozione al Gioiosa: si giocherà il posto con Giorgio Pizzolato. Terzo acquisto in tre giorni per l'Unitas dopo gli arrivi del centrocampista Biondo e del terzino La Mastra