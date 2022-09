Sciacca, sconfitta per 1-0 in Coppa Italia contro la Mazarese: al Nino Vaccara decisiva una punizione di Sekkoum

Lo Sciacca perde l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza contro la Mazarese 2, 1-0 il finale. Al Nino Vaccara di Mazara del Vallo è una bellissima punizione di Sekkoum, al 56', a regalare la vittoria ai padroni di casa.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, con i padroni di casa che provano diverse volte a portarsi in vantaggio. Pizzolato, però, si fa trovare pronto. Si va nello spogliatoio col parziale di 0-0. Nella ripresa i giallorossi entrano in campo con più fiducia e provano sin da subito ad impensierire la difesa dello Sciacca.

Al 49' Di Giuseppe, di testa, sfiora l'incrocio dei pali; due minuti più tardi è Furnari a parare una conclusione di Mangiaracina. La gara si sblocca al 56': una vera e propria magia, su punizione, di Sekkoum porta in vantaggio i giallorossi. Quasi alla mezz'ora della ripresa ci prova Li Bassi, con un tiro ravvicinato, ma Furnari gli nega la gioia del pari. All'80' viene annullato un gol alla Mazarese: combinazione tra Testa e Di Giuseppe, con quest'ultimo che va in rete a portiere battuto. Viene sbandierato fuorigioco, tra le proteste dei padroni di casa. A cinque minuti dalla fine altra occasione per la Mazarese: è il palo ad evitare il raddoppio a Russo, che con un bel diagonale sfiora il 2-0.

Termina così il match del Nino Vaccara, lo Sciacca proverà il 12 ottobre, nel ritorno, a ribaltare il risultato.