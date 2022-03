Ferimento Crivello, lo Sciacca fa reclamo contro l'omologazione del risultato di Mazara

Continuano gli strascichi tra Mazara e Sciacca dopo il ferimento del tecnico neroverde Salvo Crivello il 27 febbraio in quella che era stata riconosciuta come un aggressione ma che successivamente il club mazarese ha inquadrato come colluttazione. Sul fronte sportivo la società del presidente Gioacchino Settecasi ha presentato ricorso contro la decisione del giudice sportivo di omologare il risultato di 2-1 maturato sul campo.

Il primo ricorso dello Sciacca era stato infatti respinto in data 15 marzo poiché, testualmente: "Non ricorrono, come richiesto dalla Società Unitas Sciacca Calcio, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 del C.G.S.; infatti, nel caso in esame, l'accaduto non appare avere influito sullo svolgimento della gara, peraltro regolarmente effettuata; inoltre va detto che, in ogni caso, non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società, quindi con riferimento a calciatori e non ad altri tesserati". Al club canarino è stata solamente comminata una sanzione di 500 euro "per il mancato rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima dello svolgimento della gara all'interno del proprio impianto sportivo" in riferimento all'ingresso allo stadio di una persona non autorizzata.

La società neroverde in virtù di ciò ha fatto ricorso avverso al suddetto provvedimento alla Corte d'Appello Territoriale. Nel reclamo lo Sciacca, nella persona del presidente e degli avvocati del club Grisafi e Palagonia confuta le controdeduzioni della società ospitante e contesta la ratio del provvedimento sottolineando come l'allenatore a norma di legge "sia parte fondamentale - dice il testo - e necessaria della gara e del suo regolare svolgimento" e che "L'assenza dalla gara di Mister Crivello - si legge - cagionata da un fatto violento di cui è responsabile l’ASD Mazara Calcio per omessi controlli e vigilanza, è dunque un fatto grave che ha influito sul regolare svolgimento della gara, fattispecie che rientra pienamente tra quelle contemplate dall’art.10, comma 1, CGS, ed ivi sanzionate con la perdita della gara per 0-3, fattispecie peraltro, si ribadisce, aggravata ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera f) del CGS".

In virtù di ciò lo Sciacca chiede dunque che venga assegnata la vittoria a tavolino e i tre punti in classifica