Sciacca, accettate le dimissioni di mister Geraldi: "Avremmo voluto continuare assieme ma prendiamo atto"

Adesso è ufficiale: Giuseppe Geraldi non è più l'allenatore dell'Unitas Sciacca. Dopo il post su Facebook di ieri, nel quale il tecnico annunciava le sue dimissioni dal suo profilo personale, la società neroverde ha diramato una nota nella quale queste vengono formalizzate. Confermato dunque che alla base del passo indietro di Geraldi c'è stata una divergenza di opinioni sulla sanzione da comminare al giocatore resosi protagonista di una condotta poco professionale nel derby contro il Canicattì.

"La società Unitas Sciacca Calcio ha appreso con sorpresa delle dimissioni del mister - si legge nel comunicato - ne prende atto ed è già al lavoro per dare continuità al progetto con un nuovo allenatore. Avremmo voluto continuare insieme e, in questa ottica, su espressa richiesta del tecnico di mettere fuori rosa definitivamente un calciatore, la società, che è l’unica responsabile delle sanzioni disciplinari, ha deciso di multare severamente il giocatore che si è reso responsabile di una condotta sbagliata, senza, tuttavia, metterlo fuori rosa. Purtroppo, non appena abbiamo comunicato al mister l’immediato intervento disciplinare della società, lui ha rassegnato le dimissioni".

Siamo convinti che le divergenze su singoli episodi - prosegue il comunicato . non possono trasformarsi in sfiducia nel progetto tecnico comune. La società rimane, come sempre, unita e compatta nella strada che fino ad oggi ha prodotto due promozioni consecutive ed il coinvolgimento della città in tutte le sue componenti.

Ringraziamo Giuseppe Geraldi per il lavoro svolto e gli auguriamo buona fortuna - in conclusione - nel suo percorso professionale nel mondo del calcio. In attesa di individuare il nuovo allenatore, la squadra è stata affidata al nostro staff tecnico".

Domenica pomeriggio per la trasferta del Vaccara contro la Mazarese la squadra sarà guidata con ogni probabilità da un tecnico delle giovanili in attesa della scelta del nuovo allenatore.