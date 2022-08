Conferma importante per lo Sciacca: il difensore argentino Salvucci resta in neroverde

Il 24enne difensore centrale argentino Lucas Salvucci anche per il campionato di Eccellenza 2022/2023 sarà un punto di forza dell'Unitas Sciacca. Nelle scorse ore è stata definita l'intesa per un altro anno di contratto. Il giocatore sembrava dovesse approdare in Serie D al Paternò ma alla fine il club neroverde è riuscito a riconfermare il giocatore, che l'anno scorso aveva ben figurato.

Dotato di buone qualità tecniche e di ottima visione di gioco, nell'ultimo torneo si è integrato senza problemi nel gruppo Unitas ed ha fornito un ottimo rendimento durante tutta la stagione, condito anche da due reti. “Siamo felici di averlo ancora con noi – si legge in una nota della società – il gruppo agli ordini del tecnico Totò Brucculeri sta proseguendo in modo intenso la preparazione e sta per essere completato per arrivare pronto all'inizio della stagione ufficiale”.