Sciacca, calcio e volley insieme nel segno della solidarietà

Insieme al Volley Club Sciacca che prende parte al Campionato regionale di Serie C di pallavolo, l'Unitas Sciacca parteciperà domani mercoledi 3 gennaio 2024 alle ore 19.30, alla tombola di beneficenza che si terrà presso la Mensa della Solidarietà in via Santa Caterina.

Una iniziativa con cui le due associazioni, tra le più rappresentative dello sport cittadino, vogliono rafforzare quel legale con la comunità locale e con le attività sociali svolte a beneficio dei più bisognosi.

Dirigenti, atleti e collaboratori di Unitas Sciacca e Volley Club Sciacca, con lo slogan “Una rete di solidarietà” domani sera saranno al fianco di Don Pasqualino Barone e del suo gruppo di volontari che da oltre 10 anni con impegno e sacrifici portano avanti una struttura diventata punto di riferimento sociale del territorio.