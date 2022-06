Svolta in panchina per lo Sciacca: Totò Brucculeri è il nuovo tecnico neroverde

Pochi giorni dopo la nomina a ds dell'ex giocatore neroverde Andrea Tummiolo lo Sciacca ha sciolto le riserve sul futuro tecnico annunciando il nuovo allenatore, un profilo di tutto rispetto che arriva sulla panchina neroverde un po' a sorpresa. Ad allenare l'Unitas per la prossima stagione sarà infatti Salvatore Brucculeri, uno dei tecnici più navigati ed esperti del panorama siciliano. L'artefice della cavalcata del Ribera in Serie D torna dunque ad allenare una squadra agrigentina: nella stagione appena trascorsa il tecnico palermitano (che ha conquistato quattro promozioni dall'Eccellenza in carriera) era sulla panchina della Folgore Castelvetrano, in Promozione.

Nel comunicato ufficiale diramato dal club per annunciare l'allenatore (che sarà presentato prossima settimana alla stampa) il presidente Gioacchino Settecasi ha espresso le sue considerazioni: "Con il nostro direttore sportivo, che lo conosce bene, abbiamo individuato in Brucculeri l'allenatore che può aiutarci a crescere ancora - dice il Presidente Settecasi – la sua esperienza, aggiunta al suo desiderio di allenare a Sciacca ed alle nostre ambizioni, sono il giusto mix per fare un ulteriore salto di qualità nel prossimo campionato di Eccellenza”.