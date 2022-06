Novità in casa Sciacca: Andrea Tummiolo lascia il calcio giocato e diventa il nuovo ds neroverde

E' una vera e propria rivoluzione quella che si sta profilando in casa Sciacca in vista della stagione 2022/2023 nella quale il club neroverde vorrà provare a fare un ulteriore salto di qualità. Dopo la separazione con mister Crivello la società ha deciso di cambiare anche per quanto concerne la direzione sportiva, scegliendo un nome a sorpresa.

Il posto occupato fino a poco tempo fa da Stefano Soldano sarà infatti preso da Andrea Tummiolo. L'ormai ex calciatore neroverde pone così fine ad una carriera ventennale da calciatore per passare dietro la scrivania. Sarà dunque lui, che nella sua vita da calciatore ha conosciuto anche la Serie A, a costruire lo Sciacca che verrà.

A darne l'annuncio è stata la società neroverde in un comunicato ufficiale: "Lascia il calcio dopo una lunga e prestigiosa carriera e sceglie di dare una mano alla squadra della sua città in una nuova veste - si legge nel comunicato -Andrea Tummiolo è il nuovo Direttore Sportivo dell'Unitas Sciacca che parteciperà al Campionato di Eccellenza 2022/2023. Nel corso di una delle ultime riunioni in preparazione alla nuova stagione sportiva - prosegue - lo staff dirigenziale ha individuato in Tummiolo, che fino a poche settimane fa ha indossato con orgoglio la maglia neroverde sui campi di Eccellenza, il profilo giusto per un ruolo di coordinamento tecnico-sportivo. Andrea ha accettato con entusiasmo, gli mancherà il clima agonistico, ma sarà un valore aggiunto per la sua esperienza e le sue conoscenze nel mondo del calcio. Siamo sicuri che con la stessa passione - chiude il comunicato - rivestirà il nuovo ruolo di direttore sportivo della squadra che è nel suo cuore. Con i nostri dirigenti Tummiolo sta intanto già vagliando diverse ipotesi per la nuova guida tecnica".