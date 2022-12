Sciacca, altra operazione in entrata: Alessio Zummo torna a difendere i pali dell'Unitas

Alessio Zummo è il nuovo portiere dell'Unitas Sciacca. Uno dei protagonisti della promozione in Eccellenza di due anni fa torna ad indossare la maglia neroverde. Il 29enne calciatore lascia il Misilmeri secondo in classifica, squadra con cui nello scorso campionato è risultato il migliore nel suo ruolo, per abbracciare il progetto “Unitas” e affrontare una nuova ed esaltante sfida. E' un altro importante tassello della campagna di rafforzamento della squadra per puntare a migliorare ancora. Uno dei tanti obiettivi centrati da una società che con operazioni lungimiranti sta costruendo le basi per un futuro roseo.