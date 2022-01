Sciacca, al via la vendita dei biglietti per il derby contro l'Akragas

L'Eccellenza Girone A torna in campo e per lo Sciacca di Salvo Crivello, confermato sulla panchina neroverde, è atteso un debutto di fuoco: la squadra saccense infatti riceve al Gurrera l'Akragas, in questo momento alle prese con una serie di tribolazioni, in quello che sarà il quarto derby stagionale tra le due squadre, dopo le tre sfide tra campionato e Coppa Italia di categoria.

L'Unitas ha comunicato che è ufficialmente aperta la vendita dei tagliandi per assistere al match in programma domenica pomeriggio alle 15:00.

Per acquistare i biglietti on line

https://www.ticketsms.it/event/pCudj7Lh

Per acquistare i biglietti sul posto

Unitas Sciacca store (stadio comunale Gurrera)

da mercoledi a venerdi dalle 17.00 alle 19.30

sabato dalle 10.00 alle 13.00

domenica dalle 10.00 alle 13.00 - 13.30 alle 15.00

Immobiliare Nucci Progetto Casa Corso Miraglia N 2 Sciacca

Per l'accesso all'impianto è obbligatorio l'utilizzo di mascherine FFP2